Мосгорсуд признал законным освобождение Бориса Шпигеля от отбывания наказания по состоянию здоровья Криминал

Пенза, 10 декабря 2024. PenzaNews. Мосгорсуд признал законным освобождение бывшего сенатора от Пензенской области, бизнесмена Бориса Шпигеля от отбывания наказания по состоянию здоровья. Об этом сообщает ТАСС.

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Суд уточнил, что Борис Шпигель освобожден от основного наказания в виде лишения свободы. Дополнительное же наказание — выплата штрафа — необходимо исполнить в установленном законом порядке.

«В остальном постановление суда оставлено без изменения», — говорится в решении суда.

В ноябре Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство Бориса Шпигеля об освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья.

Позже прокуратура обратилась в суд с просьбой напомнить экс-сенатору об оставшемся у него штрафе в размере 450 млн. рублей.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 января Измайловский суд Москвы огласил приговор экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бывшему сенатору, председателю совета директоров ООО «Биотэк» Борису Шпигелю и другим фигурантам уголовного дела о взятках.

Иван Белозерцев получил 12 лет колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Бывший сенатор, председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель приговорен к 11 годам за дачу взятки в особо крупном размере.

Ивану Белозерцеву и Борису Шпигелю также назначены штрафы в размере более 450 млн. рублей каждому.

Оба лишены госнаград.

Кроме того, Ивану Белозерцеву запрещено занимать должности в органах государственной власти в течение 10 лет.

Евгения Шпигель — супруга Бориса Шпигеля — признана виновной в даче взятки в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 млн. рублей.

Генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков также приговорен к 8,5 годам лишения свободы за дачу особо крупной взятки. Помимо этого, он должен заплатить штраф в размере 60 млн. рублей.

Родственник Ивана Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков признаны виновными в посредничестве во взяточничестве. Им назначено по 7,5 лет лишения свободы.