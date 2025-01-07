Суд конфисковал у бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева 18 наручных часов на сумму более 9,6 млн. рублей Криминал

Пенза, 7 января 2025. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы обратил в доход государства 18 наручных часов общей стоимостью более 9,6 млн. рублей, принадлежащих бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, который приговорен к 12 годам колонии строгого режима по делу о взятках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

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«Обратить в доход Российской Федерации 18 наручных часов общей стоимостью 9 млн. 602 тыс. 220 рублей», — сказано в документах.

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Среди конфискованных у экс-губернатора часов — два изделия марки Rolex, одно из которых оценивается в 4,5 млн. рублей, а другое — примерно в 2,5 млн. рублей.

Также суд конфисковал четыре слитка серебра и большое количество драгоценностей бывшего губернатора Пензенской области.

Это имущество было обращено в пользу государства после того, как суд удовлетворил соответствующий иск Генпрокуратуры РФ. В надзорном ведомстве решили, что данные вещи были приобретены Иваном Белозерцевым на доходы, полученные преступным путем.

Ранее сообщалось, что суд конфисковал у Ивана Белозерцева телефон Nokia 3310 в титановом корпусе стоимостью 155 тыс. рублей и коллекцию из шести ружей стоимостью более 4,6 млн. рублей.