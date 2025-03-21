В Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению адвоката в покушении на мошенничество в особо крупном размере Криминал

Пенза, 21 марта 2025. PenzaNews. Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению адвоката в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«По данным следствия, в период с апреля по ноябрь 2024 года к адвокату обратился осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии за совершение особо тяжкого преступления против личности, для решения вопроса о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Адвокат сообщил осужденному не соответствующие действительности сведения, что за вознаграждение в размере 1,5 млн. рублей, якобы предназначавшееся должностным лицам органов прокуратуры и суда, он обеспечит принятие судом решения о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Довести свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, адвокат не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку 20 ноября 2024 года он был задержан правоохранителями непосредственно после передачи ему части денежных средств в размере 500 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что вину в совершении инкриминируемого деяния адвокат признал.

«В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя в обеспечительных целях на земельный участок обвиняемого наложен арест. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении.