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Суд в Саратове постановил пересмотреть вопрос о конфискации имущества экс-главы Минспорта Пензенской области Григория Кабельского

09:25 | 16.04.2025 | Криминал

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Пенза, 16 апреля 2025. PenzaNews. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове постановил пересмотреть вопрос о конфискации имущества бывшего министра физической культуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского, осужденного на 9 лет колонии строгого режима за получение взяток. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале суда.

Суд в Саратове постановил пересмотреть вопрос о конфискации имущества экс-главы Минспорта Пензенской области Григория Кабельского

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В кассационном представлении заместитель прокурора Пензенской области, не оспаривая выводы о квалификации и наказании, отметил, что суд первой инстанции не рассмотрел вопрос о конфискации денежной суммы, полученной осужденным в результате совершения преступлений. [...] Первый кассационный суд общей юрисдикции [...] отменил судебные решения в части неразрешения вопроса о конфискации имущества осужденного Кабельского Г.Е. и направил дело в этой части на новое рассмотрение в порядке ст. 397-399 УПК РФ, эти же судебные решения изменены в части разрешения вопроса об обращении взыскания на арестованное имущество», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в остальном судебные решения оставлены без изменения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», бывший министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Суд установил, что в период с апреля 2020 года по октябрь 2021 года Григорий Кабельский получал взятки за общее покровительство от двух предпринимателей, занимавшихся в Пензе организацией спортивных турниров и продажей их видеотрансляций. Общая сумма взяток — более 1,2 млн. рублей. Его незаконные действия заключались в оказании помощи в поиске и предоставлении дополнительных спортивных помещений для проведения турниров, в том числе на долгосрочной основе и в ночное время, решении вопросов по установке оборудования для обеспечения видеотрансляций, обеспечении спортивным инвентарем, включении проводимых турниров в единый календарный план спортивных мероприятий с целью придания им характера официальных спортивных мероприятий, организации вакцинации спортсменов, участвующих в турнирах.

15 октября 2021 года Григорий Кабельский был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области при получении очередной взятки.

В декабре 2023 года суд назначил Григорию Кабельскому наказание в виде 9 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 5,5 млн. рублей.

В сентябре 2024 года приговор вступил в законную силу.


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