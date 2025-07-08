Александр Воронков признал свою вину частично Криминал

Пенза, 8 июля 2025. PenzaNews. Бывший глава Бессоновского района Пензенской области Александр Воронков, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», признал свою вину частично. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По версии следствия, обвиняемый в период с апреля по сентябрь 2024 года, используя служебные полномочия, из корыстной заинтересованности подписал постановления об утверждении схем расположения четырех земельных участков [...] на территории села Бессоновка Пензенской области площадью 1 тыс. 1 кв. метр каждый. Указанными постановлениями также был изменен вид разрешенного использования земельных участков с «Индивидуального жилищного строительства» на «Ведение огородничества». Действия обвиняемого позволили ему через доверенное лицо, не осведомленное о его преступных намерениях, разделить обозначенные земельные участки на восемь и приобрести право собственности на них без проведения торгов. [...] Обвиняемый вину в совершении преступлений признал частично», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что бюджету Бессоновского района был причинен ущерб на сумму более 1,6 млн. рублей.

В тексте напоминается, что преступные действия главы района были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

«На земельные участки судом наложен арест», — уточняется в сообщении.

В нем указано, что уголовное дело направлено в Бессоновский районный суд для рассмотрения по существу.