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Житель Пензенской области приговорен к 9 годам лишения свободы за содействие террористической деятельности

11:00 | 22.07.2026 | Криминал

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Пенза, 22 июля 2026. PenzaNews. Центральный окружной военный суд приговорил жителя Пензенской области 1981 года рождения к 9 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Житель Пензенской области приговорен к 9 годам лишения свободы за содействие террористической деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что осужденный, являясь антироссийски настроенным лицом, располагая информацией о признании проукраинского движения террористическим, осуществил 19 денежных переводов на сумму более 100 тыс. рублей на финансовые реквизиты данной террористической организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, приговор в законную силу пока не вступил.


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