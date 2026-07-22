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Пензенец после звонков мошенников снял в банке около 900 тыс. рублей и передал их в коробке из-под обуви незнакомцу

12:03 | 22.07.2026 | Криминал

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Пенза, 22 июля 2026. PenzaNews. Пенсионер из Пензы после общения с телефонными мошенниками снял в банке около 900 тыс. рублей, после чего передал незнакомцу деньги в коробке из-под обуви.

Пензенец после звонков мошенников снял в банке около 900 тыс. рублей и передал их в коробке из-под обуви незнакомцу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала мужчине позвонила неизвестная, которая убедила собеседника назвать номер СНИЛС для получения приглашения в городскую администрацию на торжественное мероприятие по случаю чествования ветеранов труда.

«На следующий день потерпевшему поступил звонок от якобы сотрудницы Росфинмониторинга, которая рассказала, что персональные данные мужчины оказались в руках злоумышленников. Для того чтобы избежать непредвиденных мошеннических манипуляций, звонившая предложила гражданину задекларировать все его сбережения. Следуя инструкциям собеседницы, потерпевший отправился в банк, где под предлогом ремонта квартиры, обналичил денежные средства в сумме около 900 тыс. рублей, а затем передал деньги неизвестному в коробке из-под обуви», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что через некоторое время пенсионер обратился в полицию, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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