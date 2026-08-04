Заречный получил четыре новых автобуса Общество

Заречный, 4 августа 2026. PenzaNews. Четыре новых автобуса большой вместимости передано городу Заречному Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

В церемонии, состоявшейся на территории предприятия «Автотранс» во вторник, 4 августа, принял участие губернатор Олег Мельниченко.

«Передали Заречному очередную партию новых современных автобусов — четыре машины большого класса марки «КамАЗ». Значительную часть средств на их приобретение удалось привлечь из федерального бюджета. Благодарен нашим депутатам Госдумы РФ и сенаторам от Пензенской области — их содействие сыграло ключевую роль в решении этого вопроса на федеральном уровне», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс».

Он напомнил, что в Заречном последовательно ведется обновление пассажирского транспорта.

Фото: Pnzreg.ru

«За 2024-2026 годы город получил 18 новых автобусов. Не планируем останавливаться, в 2027-2028 годах автопарк пополнят еще 17 машин. Таким образом, из 60 транспортных средств городского пассажирского предприятия более половины будут новыми», — отметил Олег Мельниченко.

«Наша цель не просто обновлять автопарк, а делать город современнее. Заречный — зеленый и экологически чистый город, и транспорт здесь должен соответствовать этому уровню», — добавил губернатор Пензенской области.