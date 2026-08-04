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В Пензенскую область поступили новые учебники по истории и обществознанию

18:02 | 04.08.2026 | Образование

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Пенза, 4 августа 2026. PenzaNews. Новые учебники по истории России и всеобщей истории для 5-9 и 10-11 классов, а также по обществознанию для 9-10 классов поступили в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования региона.

В Пензенскую область поступили новые учебники по истории и обществознанию

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Учебники по истории России и всеобщей истории разработаны во исполнение поручения президента России Владимира Путина авторским коллективом под руководством помощника президента РФ Владимира Мединского и академика РАН Александра Чубарьяна. Государственные учебники по обществознанию для 9-10 классов подготовлены под редакцией заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что эти учебники будут введены в образовательный процесс школ Пензенской области с 1 сентября 2026 года.

В сообщении напоминается, что всего на приобретение учебников к новому учебному году направлено более 200 млн. рублей.

«На эти средства для пензенских школ приобретено более 280 тыс. экземпляров учебной литературы», — сказано в тексте.


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