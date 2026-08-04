Олег Мельниченко проконтролировал ход работ по благоустройству общественной территории на улице Ахунской в Заречном Общество

Заречный, 4 августа 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочего визита в Заречный проконтролировал ход работ по благоустройству общественной территории на улице Ахунской, которое ведется в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

Фото: Pnzreg.ru

«В Заречном лично проконтролировал работы по обновлению общественной территории на улице Ахунской. За ее благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» проголосовали 3 тыс. 391 человек. Заброшенный участок рядом с новостройками превратился в сквер с дорожками, скамейками и уличным освещением. Пообщался с местными жителями, результат их радует», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс».

Фото: Pnzreg.ru

Он добавил, что зареченцы также обратились с просьбой посодействовать в преображении зоны отдыха «Лесная».

«Обязательно поддержим эту инициативу», — пообещал губернатор.

Олег Мельниченко сообщил, что в продолжение рабочего визита в Заречный обсудил вопросы благоустройства города с главой ЗАТО Алексеем Костиным и генеральным директором ПО «Старт» имени М.В. Проценко Сергеем Байдаровым.

«Большое внимание уделяется ремонту дворовых территорий. В этом году в рамках инициативного бюджетирования привели в порядок 11 дворов, сейчас формируется перечень на следующий год. В процесс преобразований вовлечена госкорпорация «Росатом», которая выделяет финансирование и активно поддерживает городские начинания. Уверен, что взаимодействие руководства региона, администрации города и завода позволит добиться достойных результатов в развитии потенциала Заречного», — подчеркнул губернатор.