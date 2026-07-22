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Конфликт на АЗС в Пензенской области закончился уголовным делом

14:10 | 22.07.2026 | Криминал

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Пенза, 22 июля 2026. PenzaNews. Конфликт между подростком и молодым человеком, произошедший на автозаправочной станции в Тамалинском районе Пензенской области, завершился угоном автомобиля и возбуждением уголовного дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Конфликт на АЗС в Пензенской области закончился уголовным делом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Тамалинскому району обратился юноша 2009 года рождения, который сообщил, что неизвестное лицо в ночное время совершило угон транспортного средства марки «ВАЗ-2106» от автозаправочной станции», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

В нем добавляется, что полицейские установили личность предполагаемого угонщика, им оказался молодой человек 2007 года рождения.

«Он рассказал, что с потерпевшим у него имеется давний финансовый конфликт. Находясь вместе на автозаправочной станции, злоумышленник решил напомнить про долговые обязательства. Из-за этого между ними вновь возникла ссора, после которой заявитель скрылся в неизвестном направлении, оставив автомобиль около АЗС. Воспользовавшись ситуацией, разозлившийся злоумышленник проник в незапертый автомобиль. Ключей в замке зажигания не оказалось, поэтому юноша перемкнул провода зажигания и уехал в неизвестном направлении», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.


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