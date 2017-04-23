Международный театральный фестиваль «Золотая провинция» завершился в Пензе Культура

Пенза, 23 апреля 2017. PenzaNews. Шестой международный театральный фестиваль «Золотая провинция», стартовавший в Кузнецке в минувший понедельник, 17 апреля, завершился в Пензе накануне вечером.

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По итогам мероприятия представители учредителей фестиваля наградили лучших участников.

Среди любительских коллективов диплом «За творческую смелость» получил спектакль «Наташина мечта» учебного театра «Утро» пензенской детской музыкальной школы имени Виктора Чеха. «За лучший актерский ансамбль» награждена театральная школа «Ступени» из Кузнецка за спектакль «Загадка старого дома». Диплом «За лучшую режиссуру» вручен молодежному театру Кирилла Королева из Москвы за постановку «Что случилось в зоопарке».

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Лучшим спектаклем фестиваля признана «Революция» образцового творческого коллектива — театрального объединения «Маленькая страна — 42-я улица» пензенской гимназии №42.

Среди профессиональных коллективов сразу двух наград был удостоен пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского.

Он отмечен почетным дипломом за спектакль «Щелкунчик» и дипломом в номинации «Лучшая женская роль», который получила заслуженная артистка России Галина Репная за роль Бабушки (Елизаветы Арсеньевой) в камерном спектакле «Путь левой руки».

Кроме того, как сообщается на сайте пензенского драмтеатра, благодарность была выражена художественному руководителю, заслуженному артисту России Сергею Казакову и директору Александру Фомину за помощь в организации фестиваля.