В Пензе 11 сентября простятся с автором-исполнителем Игорем Мирвинским и его сыном Культура

Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Прощание с поэтом и музыкантом Игорем Мирвинским и его сыном Егором, которые разбились на трассе «Нижний Новгород — Саратов», пройдет в Пензе в предстоящий понедельник, 11 сентября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов, траурная церемония состоится в ритуальном зале по адресу: Пенза, улица Светлая, 1, с 12.45 до 14.00.

В социальных сетях друзья Игоря Мирвинского делятся воспоминаниями о нем и мероприятиях с его участием, в том числе о концертах бардовской песни и экологических акциях.

Также они объявили сбор средств в помощь семье.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», трагическая авария произошла поздно вечером в пятницу, 8 сентября, в Пензенском районе Пензенской области.

Автомобиль «Daewoo Nexia», в котором ехал Игорь Мирвинский с супругой и малолетним сыном, столкнулся с «Kia Rio». Мужчина и ребенок погибли на месте происшествия, жена музыканта госпитализирована.