Пензенские активисты 15 сентября очистят усадьбу Воейкова от мусора
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Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Около 100 человек, как ожидается, примут участие в экологической акции, которая пройдет на территории усадьбы графа Владимира Воейкова в Каменке в предстоящую пятницу, 15 сентября.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Она организована в рамках проекта «По следам забытых усадеб», с идеей реализации которого выступила инициативная группа молодых людей, планирующих сделать подобные объекты центрами притяжения туристов.
Усадьба графа Воейкова стала первой, которую активисты намерены привести в порядок.
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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июле был намечен план первоочередных мероприятий по реализации масштабного проекта, направленного на возрождение расположенных в Пензенской области усадеб.
Одним из этапов его реализации станет расчистка территорий данных объектов, так как в ряде случаев здания не просматриваются из-за разросшихся деревьев.
Кроме того, в Пензенской области организован конкурс фотографий и рисунков, который призван привлечь внимание к вопросам сохранения культурно-исторического наследия. Его итоги намечено подвести в октябре.
По результатам отбора лучших творческих работ состоится выставка.