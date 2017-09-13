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Пензенские активисты 15 сентября очистят усадьбу Воейкова от мусора

19:10 | 13.09.2017 | Культура

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Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Около 100 человек, как ожидается, примут участие в экологической акции, которая пройдет на территории усадьбы графа Владимира Воейкова в Каменке в предстоящую пятницу, 15 сентября.

Пензенские активисты 15 сентября очистят усадьбу Воейкова от мусора

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она организована в рамках проекта «По следам забытых усадеб», с идеей реализации которого выступила инициативная группа молодых людей, планирующих сделать подобные объекты центрами притяжения туристов.

Усадьба графа Воейкова стала первой, которую активисты намерены привести в порядок.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июле был намечен план первоочередных мероприятий по реализации масштабного проекта, направленного на возрождение расположенных в Пензенской области усадеб.

Одним из этапов его реализации станет расчистка территорий данных объектов, так как в ряде случаев здания не просматриваются из-за разросшихся деревьев.

Кроме того, в Пензенской области организован конкурс фотографий и рисунков, который призван привлечь внимание к вопросам сохранения культурно-исторического наследия. Его итоги намечено подвести в октябре.

По результатам отбора лучших творческих работ состоится выставка.
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