Сотрудники музеев Заречного и Сарова наметили перспективы сотрудничества Культура Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Сотрудники музейно-выставочного центра Заречного Пензенской области и городского музея Сарова Нижегородской области определили перспективы сотрудничества в научно-исследовательской и просветительской сферах. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Работники саровского учреждения культуры прибыли в Заречный для обмена опытом в минувшую пятницу, 5 октября. Они оценили наиболее успешные экспозиционные практики зареченского музея, частности открывшуюся в мае экспозицию, посвященную истории селиксенских лагерей. Проект «Возвращение в Селиксу» был реализован на средства гранта, полученного от благотворительного фонда Владимира Потанина. Коллеги из закрытых городов обменялись ценными рекомендациями. По итогам встречи музейно-выставочный центр Заречного получил положительную оценку музейных работников, сообщает управление общественных связей города. Нашли ошибку в тексте?

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