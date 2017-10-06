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Сотрудники музеев Заречного и Сарова наметили перспективы сотрудничества

11:30 | 06.10.2017 | Культура

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Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Сотрудники музейно-выставочного центра Заречного Пензенской области и городского музея Сарова Нижегородской области определили перспективы сотрудничества в научно-исследовательской и просветительской сферах.

Сотрудники музеев Заречного и Сарова наметили перспективы сотрудничества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Работники саровского учреждения культуры прибыли в Заречный для обмена опытом в минувшую пятницу, 5 октября.

Они оценили наиболее успешные экспозиционные практики зареченского музея, частности открывшуюся в мае экспозицию, посвященную истории селиксенских лагерей. Проект «Возвращение в Селиксу» был реализован на средства гранта, полученного от благотворительного фонда Владимира Потанина.

Коллеги из закрытых городов обменялись ценными рекомендациями.

По итогам встречи музейно-выставочный центр Заречного получил положительную оценку музейных работников, сообщает управление общественных связей города.
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