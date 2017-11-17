Пензенская область удостоена диплома конкурса «Самый читающий регион» Культура

Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Диплом вручен директору пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова Марине Осиповой по итогам конкурса «Самый читающий регион», результаты которого объявлены на VI международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте учреждения культуры.

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На портале, посвященном мероприятию, поясняется, что организатором конкурса является Российский книжный союз при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Старт ему был дан в мае 2017 года. Готовность принять в нем участие выразили 84 региона.

Они должны были представить самый значимый литературный проект за 2016–2017 годы, сведения о развитии инфраструктуры книги и чтения, а также о литературных традициях.

Победителем конкурса и литературным флагманом России в текущем году был признан Санкт-Петербург.

Лауреатами стали Калининградская область, Москва и Татарстан.

В число 20 финалистов конкурса также вошли Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Свердловская, Ульяновская, Ярославская области, Крым, Хакасия, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Ставропольский и Красноярский края.

Наивысшую оценку получили регионы, показавшие творческий подход к реализации проекта, его социальную и культурную значимость, направленность на поддержание или создание новых литературных традиций, охват населения и оригинальность идеи.