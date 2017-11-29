В Пензе прошел вечер памяти Дмитрия Хворостовского Культура

Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Мероприятие под названием «Опустела без тебя земля», посвященное памяти оперного певца Дмитрия Хворостовского, состоялось в пензенском городском комплексном центре срочной социальной помощи населению в минувший вторник, 28 ноября.

Фото: Soccentrpenza.ru

Его участниками стали пожилые люди и инвалиды, состоящие на обслуживании в отделении социальной реабилитации.

«В ходе мероприятия всех приглашенных познакомили с жизнью и творчеством Дмитрия Хворостовского. Прозвучали известные арии из опер «Пиковая дама», «Иоланта», романс «Очи черные», песни военных лет «Журавли», «На безымянной высоте», песня «Подмосковные вечера», которую Дмитрий Хворостовский спел дуэтом с Анной Нетребко и, конечно же, одна из последних песен в его исполнении «Минута тишины», — пояснили в учреждении.

Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский, у которого в 2015 году была обнаружена опухоль мозга, скончался на 56-м году жизни в Лондоне неделю назад.

27 ноября в концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве состоялись гражданская панихида и прощание с певцом.

Согласно завещанию Дмитрия Хворостовского, его тело было кремировано, а прах разделен на две части.

28 ноября одна из капсул была захоронена на Новодевичьем кладбище. Вторая 29 ноября будет доставлена на малую родину певца — в Красноярск — и помещена на ответственное хранение на время принятия решения о месте ее захоронения.