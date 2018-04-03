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В пензенской библиотеке открыта выставка к 145-летию со дня рождения Рахманинова

09:00 | 03.04.2018 | Культура

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Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. Тематическая выставка «Великий русский композитор» открыта к 145-летию со дня рождения композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

В пензенской библиотеке открыта выставка к 145-летию со дня рождения Рахманинова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На ней представлена подборка из биографических и музыковедческих книг.

Также в экспозицию включены нотные издания, пластинки и диски с известными произведениями Сергея Рахманинова. Прослушать их можно в зале нотно-музыкальных документов.

У читателей есть возможность ознакомиться с выставкой до конца апреля.

Она предназначена для широкой публики — всех, кого интересует жизненный и творческий путь композитора и пианиста, сообщается на сайте учреждения культуры.
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