В пензенской библиотеке открыта выставка к 145-летию со дня рождения Рахманинова Культура

Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. Тематическая выставка «Великий русский композитор» открыта к 145-летию со дня рождения композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

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На ней представлена подборка из биографических и музыковедческих книг.

Также в экспозицию включены нотные издания, пластинки и диски с известными произведениями Сергея Рахманинова. Прослушать их можно в зале нотно-музыкальных документов.

У читателей есть возможность ознакомиться с выставкой до конца апреля.

Она предназначена для широкой публики — всех, кого интересует жизненный и творческий путь композитора и пианиста, сообщается на сайте учреждения культуры.