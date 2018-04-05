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В Пензе завершена работа над фильмом о Золотаревском городище

17:54 | 05.04.2018 | Культура

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Пенза, 5 апреля 2018. PenzaNews. Работа над новым фильмом о Золотаревском городище — археологическом памятнике в Пензенской области — завершена. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

В Пензе завершена работа над фильмом о Золотаревском городище

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Закончены съемки и закончен монтаж нового фильма. Вы знаете, что сейчас мы все силы бросаем на развитие туристического кластера «Золотаревский». И с креативной молодой командой мы сняли новый фильм «Тайны Золотаревского городища». Презентация этого фильма состоится в апреле или в мае», — сказал он в ходе пресс-конференции в министерстве культуры и туризма Пензенской области в четверг, 5 апреля.

По словам Олега Ягова, он лично убедился, что в гостиницах уже транслируются три фильма-презентации о достопримечательностях региона.

«Уже у нас заложены средства. В июне мы начинаем съемки четвертого фильма из проекта «Добро пожаловать в Пензенскую область», — добавил он.

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Золотаревское городище — археологический памятник, относящийся к III–IV и VIII–XIII векам. Он расположен примерно в 500 метрах к северо-западу от центра поселка Золотаревка Пензенской области. В 1237 году на этой территории произошло крупное сражение между защитниками средневекового городка и идущими на запад монгольскими войсками.

В Золотаревском городище неоднократно проводились раскопки.

2 сентября 2017 года состоялся исторический фестиваль «Золотаревское городище — перекресток цивилизаций».
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