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Представители ПГУАС разработали концепцию развития парка в Заречном

09:38 | 19.04.2018 | Культура

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Заречный, 19 апреля 2018. PenzaNews. Представители Пензенского государственного университета архитектуры и строительства (ПГУАС) разработали концепцию развития центрального парка культуры и отдыха «Заречье» города Заречного.

Представители ПГУАС разработали концепцию развития парка в Заречном

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ранее ЦПКиО участвовало в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщили ИА «PenzaNews» в управлении общественных связей Заречного, при подготовке концепции проектировщики черпали идеи из символики ЗАТО.

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«Таким образом на планах появилось три кольцевых маршрута, которые пересекаются в центральной части парка, где предусмотрена зона для проведения культмассовых мероприятий. Один из маршрутов включает зону аттракционов и общественного питания. Второй — экологический — станет зоной спокойного отдыха. Третий маршрут — зона активного отдыха с велодорожками, горками, пейнтболом, возможно, скалодромом и веревочным парком», — пояснили в учреждении.

По замыслу, парк «Заречье» должен стать пространством, в котором каждый житель сможет найти занятие по интересам.

Основные принципы, которым будет соответствовать территория: свободный доступ для всех групп населения, включая маломобильные, экологичность, многофункциональность и всесезонность.

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