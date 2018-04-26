В Пензу на открытие новой выставки музея Русской армии приедет актер Виктор Евграфов Культура

Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Исполнитель роли профессора Мориарти в советском фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», каскадер, заслуженный артист России Виктор Евграфов станет почетным гостем презентации новой выставки музея Русской армии под названием «Традиции русских полков» в пензенском доме молодежи в предстоящую субботу, 28 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» руководитель военно-исторического клуба «Аванпост» Томас Янчаускас, Виктор Евграфов приедет на церемонию открытия, поскольку является членом дружественного самарского объединения.

Говоря о новой выставке, он уточнил, что экспозицию пополнят предметы холодного офицерского оружия, гвардейский пограничный мундир части, в которой служили пензенцы, а также различные снаряды и сувениры.

Фоторепортаж

Открытие музея Русской армии

«В общей сложности будет представлено около 1 тыс. экспонатов», — уточнил собеседник агентства.

Томас Янчаускас напомнил, что посещение музея является бесплатным.

По его словам, церемония, после которой все желающие смогут пообщаться с артистом, начнется в 15.00.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», музей Русской армии был открыт в здании дома молодежи в Пензе 25 декабря 2014 года. Он посвящен эпохе XVIII–XIX веков. Одни экспонаты являются подлинными, а другие — реконструированными. В частности, представлена коллекция медалей, подлинные документы, фотографии, обмундирование, оружие и боеприпасы.