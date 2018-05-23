Спектакль пензенского драмтеатра отмечен на фестивале имени Н.Х. Рыбакова Культура

Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Спектакль «В зале есть врач?» пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского удостоен специального приза дирекции XII фестиваля имени Н.Х. Рыбакова в Тамбове и диплома лауреата.

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Пензенские артисты сыграли постановку 17 мая.

Итоги мероприятия были подведены в ходе церемонии закрытия во вторник, 22 мая.

Участниками всероссийского фестиваля, который проводится как смотр лучших актерских работ провинциальных театров, стали также труппы из Костромы, Мичуринска, Кургана, Тамбова, Липецка, Орла, Махачкалы, Владимира и Самары.

Ранее пензенский драмтеатр уже получал награды фестиваля имени Н.Х. Рыбакова в различных номинациях — в 2011, 2014 и 2017 годах, сообщается на сайте учреждения культуры.