«Мое загляденье» откроет новый театральный сезон в Пензе Культура

Пенза, 20 июня 2018. PenzaNews. 25-летний московский режиссер, выпускник ГИТИСа Кирилл Заборихин поставит в Пензе спектакль «Мое загляденье» по одноименной пьесе советского драматурга Алексея Арбузова, который станет первой премьерой 226-го сезона в областном драматическом театре имени А.В. Луначарского.

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Ожидается, что он будет представлен на суд зрителей в первой половине сентября.

Наброски к будущей премьере можно было увидеть в конце октября 2017 года во время второго международного театрального фестиваля «Маскерадъ». Тогда Кирилл Заборихин подготовил с актерами драмтеатра режиссерский эскиз по фрагментам из первого действия комедии Алексея Арбузова в рамках творческой лаборатории «Забытая советская пьеса».

Эта работа была признана одной из наиболее удачных, и худрук Сергей Казаков пообещал, что даст режиссеру возможность поставить на пензенской сцене полноценный спектакль.

Как сообщается на сайте учреждения культуры, в постановке в основном будут заняты те же актеры, что участвовали в эскизе.

Для Кирилла Заборихина это будет второй работой на пензенской сцене. В апреле 2018 года он выпустил яркий спектакль «Золото. Любовь. Революция» по сатирической комедии Юрия Полякова.