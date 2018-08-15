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В Пензенской области продлят субсидирование ремонта сельских школ и домов культуры

10:17 | 15.08.2018 | Культура

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Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Субсидирование ремонта досуговых центров и школ в селах Пензенской области будет продолжено в ближайшие несколько лет. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области продлят субсидирование ремонта сельских школ и домов культуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Надо делать программу на 5 лет. Будем в течение этого срока выделять средства на ремонт сельских клубов и школ», — сказал глава региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, на 2019 год для этого в региональном бюджете планируется предусмотреть 110 млн. рублей.

Согласно мониторингу министерства культуры и туризма региона, в первую очередь в ремонте нуждаются объекты в 25 районах области. На данный момент восемь из них обеспечены проектно-сметной документацией и положительным заключением экспертизы.

Это сельские клубы в Башмаковском, Городищенском, Малосердобинском, Нижнеломовском, Никольском, Пензенском, Сердобском и Шемышейском районах. Серьезный объем работ также предстоит выполнить в Мокшанском и Белинском районах.

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