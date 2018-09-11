В Пензе планируется провести фестиваль памяти актрисы Анжелики Волчковой Культура

Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. Мини-фестиваль спектаклей, в которых играла заслуженная артистка России, ведущая актриса театра «Школа современной пьесы», уроженка Пензы Анжелика Волчкова, ушедшая из жизни 8 апреля 2018 года, планируется провести на ее малой родине. Соответствующая предварительная договоренность достигнута между худруками пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского и «Школы современной пьесы» Сергеем Казаковым и Иосифом Райхельгаузом.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в драмтеатре, народный артист Иосиф Райхельгауз посетил Пензу в минувший понедельник, 10 сентября. Он приехал к родным Анжелики Волчковой.

Вместе с директором «Школы современной пьесы» Анной Гроголь-Алексидзе и мамой актрисы Татьяной Тютиковой он посетил пензенский театр, где встретился с Сергеем Казаковым.

Ожидается, что в рамках достигнутой договоренности театр «Школа современной пьесы» приедет в Пензу в начале апреля 2019 года, накануне первой годовщины ухода из жизни Анжелики Волчковой.