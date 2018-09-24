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В Пензе опечатан зрительный зал ДК имени Дзержинского

14:40 | 24.09.2018 | Культура

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Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Работа зрительного зала находящегося на балансе ОАО «РЖД» дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе приостановлена, помещение опечатано.

В Пензе опечатан зрительный зал ДК имени Дзержинского

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», соответствующее распоряжение начальника дирекции социальной сферы Куйбышевской железной дороги Максима Багриновцева было подписано ровно неделю назад — 17 сентября — и исполнено на прошлой неделе.

Согласно тексту документа, основанием для этого стало решение Железнодорожного районного суда Пензы от 2 августа 2018 года, которым на ОАО «РЖД» возложена обязанность устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Как сообщил ИА «PenzaNews» директор дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского Александр Сердцев, информацией о дальнейшей судьбе зрительного зала и здания учреждения в целом он пока не располагает.

«Нас приглашали в транспортную прокуратуру. Мы ходили туда, там заинтересовались. Елена Алексеевна Столярова [уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области] подключилась. Ну, будут какие-то действия. Пока вот так. То есть коллектив в зал зайти не может, зал опечатан», — пояснил собеседник агентства.

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В свою очередь специалист ДК Валентина Жаворонкова обратила внимание на то, что приостановление работы зрительного зала значительно осложняет подготовку детских и взрослых коллективов, базирующихся во дворце культуры, к праздничным мероприятиям и творческим конкурсам различных уровней.

«У нас занимаются более 500 детей, 17 творческих коллективов. Эти люди всю жизнь здесь проработали и работают», — сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ходе проведенной прокурорской проверки в здании дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского был выявлен ряд нарушений. Так, в зрительном зале для отделки стен применен материал, не отвечающий требованиям пожарной безопасности; не обеспечена надлежащая обработка огнезащитными составами деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, оформления, драпировки и фойе.

По данным надзорного ведомства, в апреле 2018 года транспортный прокурор внес представление руководству дирекции социальной сферы ОАО «РЖД», однако действенных мер по устранению выявленных нарушений принято не было.

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