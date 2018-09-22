Директор пензенского ДК имени Дзержинского обратился в транспортную прокуратуру Общество

Пенза, 22 сентября 2018. PenzaNews. Директор пензенского дворца культуры железнодорожников имени Ф.Э. Дзержинского Александр Сердцев и представители инициативной группы коллектива учреждения обратились к первому заместителю приволжского транспортного прокурора Вадиму Колосову в рамках работы мобильной приемной ведомства в минувшую пятницу, 21 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Поводом для этого стал вопрос о социальной защите членов трудового коллектива и интересов несовершеннолетних, занимающихся в кружках и творческих группах ДК, в связи с планируемым перепрофилированием и изменением статуса объекта, сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

Другие подробности не уточняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», здание находящегося на балансе ОАО «РЖД» дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе планируется передать в ведение Русской православной церкви.

По словам митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, некоторые кружки будут переведены в дом офицеров после его ремонта.

С конца лета 2017 года в Пензе прошла серия пикетов против передачи здания ДК церкви. Протестные мероприятия состоялись 3 августа, на следующий день, 15 августа, 17 ноября и 19-го числа.

1 декабря 2017 года пикеты были организованы одновременно в трех городах — Пензе, Москве и Самаре.