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В пензенской библиотеке открыта выставка раритетных книг о театре

10:24 | 15.03.2019 | Культура

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Пенза, 15 марта 2019. PenzaNews. Выставка «Русский театр. Сквозь призму времени», включающая в себя редкие издания и журналы, открыта в зале имени А.И. Куприна в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

В пензенской библиотеке открыта выставка раритетных книг о театре

Фото: Liblermont.ru

В экспозицию вошли книги о жизни и деятельности Федора Волкова — «Устроитель первого народного театра в России Ф.Г. Волков» 1889 года выпуска и «Ф.Г. Волков» 1892 года.

Представлено раритетное издание в кожаном переплете «Эрмитажный театр великой Екатерины, в котором собраны пьесы, игранные в Эрмитаже императрицы Екатерины II, сочиненные самою ею и особами, составлявшими ее общество», увидевшее свет в 1802 году.

Можно ознакомиться с иллюстрированным старопечатным журналом «Российский театр, или полное собрание всех российских театральных сочинений», который издавался в Санкт-Петербурге с 1786 по 1794 годы.

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Отдельный раздел выставки посвящен актерам Михаилу Щепкину, Василию Каратыгину, Павлу Мочалову, Марии Савиной и Прову Садовскому. Особое место занимает прижизненное издание театроведа Николая Эфроса «Пров Садовский» 1920 года выпуска о сценическом пути и личности русского актера, а также «Записки крепостного актера М.С. Щепкина» 1928 года, которые сам артист писал в течение 10 лет. Ценность представляет и сборник писем Ивана Тургенева к Марии Савиной, изданный в 1918 году.

Завершает экспозицию ряд журналов, посвященных истории театра и драматической литературе — «Пантеон», «Ежегодник императорских театров», «Бирюч», «Библиотека театра и искусства». На фоне периодики выделяется иллюстрированный журнал с оригинальной версткой и рисованными виньетками «Артист», в котором печатались пьесы, афиши, рецензии, отклики на спектакли, драматические произведения.

На выставке также можно ознакомиться с другими редкими изданиями, которые посвящены технике сценического мастерства, работе режиссера, театральным декорациям и костюмам, сообщается на сайте учреждения культуры.

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