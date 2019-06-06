В Пензе в день рождения Пушкина устроили праздник поэзии Культура

Пенза, 6 июня 2019. PenzaNews. Праздник поэзии, посвященный 220-летию со дня рождения Александра Пушкина и Дню русского языка, состоялся в сквере имени великого русского поэта и писателя в четверг, 6 июня.

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Он начался с возложения цветов к бюсту Александра Пушкина. Таким образом свое почтение памяти классика выразили, в частности, мэр Виктор Кувайцев, его заместители Сергей Волков и Владимир Попков, замглавы Пензы Иван Краснов.

Затем поэтесса Лидия Терехина обратилась к собравшимся, отметив, что познакомилась с наследием Александра Пушкина со сказок в детстве. Она прочитала свои стихотворения, навеянные творчеством поэта — «Сказка про мочало» и «Зачатие русского языка».

В свою очередь министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова отметила, что произведения поэта и писателя остаются актуальными, несмотря на время, прошедшее с момента их написания.

«Пушкин считается родоначальником нашего с вами русского языка, на котором разговаривают люди XXI века», — отметила она.

Также выступил преподаватель кафедры «Литература и методика преподавания литературы» педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета профессор Геннадий Горланов, прочитавший свои стихи.