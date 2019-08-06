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В рамках фестиваля «Марсово поле» в Пензе историк прочитает открытую лекцию

09:02 | 06.08.2019 | Культура

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Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета, один из основателей движения военно-исторической реконструкции в России Олег Соколов прочитает открытую лекцию в Пензе в рамках IV всероссийского фестиваля «Марсово поле» в субботу, 10 августа. Об этом сообщил руководитель военно-исторического клуба «Аванпост» Томас Янчаускас.

В рамках фестиваля «Марсово поле» в Пензе историк прочитает открытую лекцию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что просветительское мероприятие состоится в 20.00 на территории исторического лагеря в микрорайоне Шуист на поле, где на следующий день будет реконструировано сражение.

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«11 августа в рамках всероссийского военно-исторического фестиваля «Марсово поле» наш город посетит известный исполнитель гусарских романсов Александр Смирнов, который выступит на концерте, посвященном 205-летию со дня рождения нашего земляка Михаила Юрьевича Лермонтова», — написал Томас Янчаускас на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в полдень 11 августа будет воссоздан эпизод Бородинского сражения, во время которого пензенец Дмитрий Столыпин возглавил легкую роту лейб-гвардии артиллерийской бригады после ранения ее командира и смог задержать наступающую французскую кавалерию.

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