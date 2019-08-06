В Пензе пройдет конкурс ансамблей народных инструментов «Россия молодая» Культура

Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. Всероссийский конкурс-фестиваль ансамблей русских народных инструментов «Россия молодая» пройдет в Пензе с 4 по 6 октября.

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Согласно положению, в нем смогут принять участие ансамбли до 12 человек и оркестры народных инструментов без ограничений по составу в десяти категориях. В частности, предусмотрены выступления воспитанников музыкальных школ, студентов профильных училищ, колледжей и вузов, а также профессиональных и любительских коллективов.

Конкурсные выступления будут проводиться публично в один тур и оцениваться раздельно по категориям и возрастным группам.

Они должны отражать своеобразие коллектива, тематическую и жанровую направленность творчества, исполнительские возможности.

Программу рекомендуется сделать разнообразной по жанру, стилю и форме, включив в нее разнохарактерные произведения.

Жюри конкурса возглавит народный артист РФ, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, композитор Александр Цыганков, сопредседателем станет заслуженный артист страны, член Союза концертных деятелей Михаил Дзюдзе.

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Вместе с ними оценивать выступления будут артисты пензенского ансамбля «Старгород» Александр Ивлиев и Михаил Чепышев.

Как сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» директор конкурса, руководитель центра русской хоровой и вокальной культуры Пензы, а также ансамбля «Старгород» Михаил Кокорин, победители творческого состязания смогут принять участие во втором международном конкурсе «Национальная коллекция», который состоится в ноябре в Санкт-Петербурге.

По его словам, также для участников проводимого в Пензе конкурса будут подготовлены мастер-классы Александра Цыганкова по игре на домре и Михаила Дзюдзе — на балалайке-контрабасе.