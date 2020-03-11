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«Кукольный дом» и пензенский ТЮЗ получат около 5 млн. рублей

12:59 | 11.03.2020 | Культура

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Пенза, 11 марта 2020. PenzaNews. Областной театр «Кукольный дом» и пензенский ТЮЗ получат в 2020 году около 5 млн. рублей на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение.

«Кукольный дом» и пензенский ТЮЗ получат около 5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области, 4 млн. 350 тыс. рублей составят средства субсидии из федерального бюджета, еще 378,3 тыс. рублей будет предоставлено из регионального.

«В пензенском областном театре «Кукольный дом» запланированы приобретение оборудования — светового пульта и прожектора — и постановка детского спектакля «Мойдодыр». Пензенский театр юного зрителя поставит два спектакля — русскую народную музыкальную сказку «Летучий корабль» и комедию «Горе от ума», а также приобретет световое и звуковое оборудование», — уточнили в ведомстве.

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В пресс-службе напомнили, что в 2019 году на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в Пензенской области из федерального бюджета было выделено 14,4 млн. рублей, из регионального — 626,1 тыс. рублей.

«Пензенским областным театром «Кукольный дом» были поставлены спектакли «Самый лучший папа» и «Король Олень», приобретены «ГАЗель» и автобус для гастрольной деятельности. В театре юного зрителя поставили спектакль «Маленькие трагедии», приобрели оборудование для студии звукозаписи, активную акустическую систему сцены, комплект выездного звукового оборудования и пассажирский автобус», — сказали в министерстве.

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