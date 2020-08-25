В Пензе 5 сентября после запуска нового фонтана выступит группа Burito Культура

Пенза, 25 августа 2020. PenzaNews. Группа Burito выступит 5 сентября на торжественном мероприятии по случаю Дня города Пензы, в рамках которого состоится официальное открытие нового светомузыкального фонтана в районе улицы Московской. Об этом сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 20.30 — официальное открытие фонтана после реконструкции. В 21.00 на Фонтанной площади на сцене мы ждем [...] музыкальный подарок. Это группа Burito из Москвы», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в мэрии Пензы во вторник, 25 августа.

Вера Фейгина добавила, что в завершение концерта зрителей ждет сюрприз.

«Финал выступления звезды наши коллеги из Сбербанка хотят подкрепить спецэффектами», — отметила она.

По словам начальника управления культуры, перед презентацией нового фонтана на площади также будет звучать музыка — своим творчеством с жителями и гостями города поделятся участники кавер-фестиваля, стартовавшего в Пензе 17 июля.

Вера Фейгина особо обратила внимание на то, что вечерняя программа завершится незадолго до 22.00, чтобы все желающие могли переместиться на набережную реки Суры и увидеть праздничный фейерверк.

Фоторепортаж

Работы по реконструкции Фонтанной площади. Пенза, 24 августа 2020 г.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 октября 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы», фонд поддержки региональных проектов «Развитие» и ООО «Техстрой» заключили договор на реконструкцию фонтана и прилегающей территории на сумму около 99 млн. рублей. Торги перед этим не проводились, поскольку бюджетных трат по договору не предусмотрено — 100 млн. рублей выделил Сбербанк. Срок завершения работ по договору — 15 июля 2020 года.

6 декабря 2019 года УКС Пензы заключило с ООО «Управляющая компания «Возрождение торговый дом» контракт на выполнение работ, связанных с реконструкцией фонтана на улице Московской в Пензе, включая благоустройство прилегающей территории. Его цена составила около 158 млн. рублей. В соответствии с дополнительным приложением №2 от 8 апреля 2020 года, дата завершения работ — 30 сентября.

На данный момент реконструкция объекта продолжается.

Предполагается, что во время работы нового фонтана по очереди будет звучать 11 произведений. Завершать плейлист будет песня «The Show Must Go On» в исполнении группы Queen.