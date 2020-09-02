Пензенский «Кукольный дом» станет участником международного детского фестиваля Культура

Пенза, 2 сентября 2020. PenzaNews. Пензенский областной театр «Кукольный дом» представит спектакль «Самый лучший папа» в финальной конкурсной программе III международного большого детского фестиваля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным оргкомитета мероприятия, в 2020 году география и число участников существенно увеличились.

Читайте также

«Кукольный дом» и пензенский ТЮЗ получат около 5 млн. рублей

Всего поступило 365 заявок. В итоге экспертный совет отобрал 44 спектакля театров, представляющих 26 городов. В прошлом году был показан 31 спектакль из 12 городов.

Организаторами большого детского фестиваля являются фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и московский губернский театр.

Открытие мероприятия состоится 17 октября на сцене московского губернского театра в Москве, закрытие — 13 ноября в «Ленинград-центре» в Санкт-Петербурге.

В течение месяца будут показаны спектакли, мюзиклы, кино- и анимационные фильмы, цирковые и ледовые шоу для детей и юношества. Также подготовлена образовательная программа для учащихся детский театральных студий, запланированы круглые столы и лектории.