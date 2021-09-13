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Актеры пензенского драмтеатра отправились в Ярославль на «Розовфест»

10:27 | 13.09.2021 | Культура

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Пенза, 13 сентября 2021. PenzaNews. Делегация пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского отправилась в Ярославль на всероссийский фестиваль «Розовфест».

Актеры пензенского драмтеатра отправились в Ярославль на «Розовфест». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенский драмтеатр 14 сентября сыграет на «Розовфесте» «оптимистическую комедию» по пьесе выдающегося советского драматурга Алексея Арбузова «Мое загляденье», поставленную три года назад, в сентябре 2018-го, молодым режиссером Кириллом Заборихиным. Это ироничная и очень светлая история про «замечательного молодого человека» Васю Листикова, который из всех сил старается не унывать, несмотря на все происходящие с ним неприятности», — говорится в сообщении, размещенном на сайте драмтеатра.

В нем уточняется, что на ярославской сцене сыграют народная артистка России Галина Репная, заслуженный работник культуры Пензенской области Сергей Дрожжилов, Артем Тихомиров, Юлия Кузьмина, Юрий Землянский, Юлия Кузнецова, Владислав Матюкин, Григорий Мазур, Алексей Болдырев, Юлия Кошкина, Сергей Пахомов и Вера Дупенко.

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