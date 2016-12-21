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Виктор Кувайцев назвал повышение инвестпривлекательности Пензы одной из важнейших задач

16:43 | 21.12.2016 | Экономика

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Пенза, 21 декабря 2016. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев назвал одной из важнейших задач муниципальной власти повышение инвестиционной привлекательности города.

Виктор Кувайцев назвал повышение инвестпривлекательности Пензы одной из важнейших задач

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, по итогам 2016 года ожидается увеличение объема инвестиций в экономику города на 10–12% по сравнению с прошлым годом.

«В рамках мероприятий инвестиционной направленности администрацией города Пензы проведено 55 встреч. По результатам было заключено 11 соглашений с планируемым объемом инвестиций более 380 млн. рублей, количеством новых рабочих мест порядка 370. На сегодняшний день уже создано около 200 рабочих мест — это результат реализации проектов компаний «Телекарта», НПП «Технопроект» и «Агат-Транс», — сказал Виктор Кувайцев, выступая в большом зале мэрии с докладом о предварительных итогах социально-экономического развития Пензы в среду, 21 декабря.

Говоря о результатах проведенной работы в этом направлении, он отметил, что региональный центр занимает первое место среди муниципальных образований в инвестиционном рейтинге Пензенской области.
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