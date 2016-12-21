Виктор Кувайцев назвал повышение инвестпривлекательности Пензы одной из важнейших задач Экономика

Пенза, 21 декабря 2016. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев назвал одной из важнейших задач муниципальной власти повышение инвестиционной привлекательности города.

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По его словам, по итогам 2016 года ожидается увеличение объема инвестиций в экономику города на 10–12% по сравнению с прошлым годом.

«В рамках мероприятий инвестиционной направленности администрацией города Пензы проведено 55 встреч. По результатам было заключено 11 соглашений с планируемым объемом инвестиций более 380 млн. рублей, количеством новых рабочих мест порядка 370. На сегодняшний день уже создано около 200 рабочих мест — это результат реализации проектов компаний «Телекарта», НПП «Технопроект» и «Агат-Транс», — сказал Виктор Кувайцев, выступая в большом зале мэрии с докладом о предварительных итогах социально-экономического развития Пензы в среду, 21 декабря.

Говоря о результатах проведенной работы в этом направлении, он отметил, что региональный центр занимает первое место среди муниципальных образований в инвестиционном рейтинге Пензенской области.