Вертолетную площадку в Пензе могут построить у «Дизель-Арены» Экономика

Пенза, 11 февраля 2017. PenzaNews. Территория в районе спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» будет рассмотрена как потенциальное место для строительства вертолетной площадки в Пензе. Такое решение принято по итогам встречи, состоявшейся в мэрии в минувшую пятницу, 10 февраля.

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В ней приняли участие заместитель председателя регионального правительства Андрей Лузгин, вице-мэр Андрей Шевченко, начальник управления экономического развития администрации города Алексей Рябов, генеральный директор компании «Аэросоюз» Тимофей Матисон и другие заинтересованные лица.

Они обсудили этапы реализации инвестиционного проекта «Строительство площадки вертолетного центра и экскурсионной площадки в городе Пензе».

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Согласно достигнутым ранее договоренностям были рассмотрены возможные площадки для вертолетного центра.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, в настоящее время по проекту формируется дорожная карта.

«Объем ожидаемых инвестиций составляет 700–800 млн. рублей, количество создаваемых рабочих мест — 80–110», — уточнили в мэрии.

Вертолетная компания «Аэросоюз» основана в 2002 году.

В 2005 году открыла первый вертолетный клуб в России, где можно научиться летать, пообщаться с единомышленниками и провести выходные с семьей или друзьями.

С 2007 года на базе компании начала работу академия вертолетного спорта «Аэросоюз», которая готовит из любителей пилотов-спортсменов.

«Аэросоюз» является управляющей компанией вертодромов и вертолетных площадок на объектах партнеров — в элитных коттеджных поселках, спортивно-развлекательных комплексах и промышленных предприятиях.