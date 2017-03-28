Бизнес-омбудсмен представил доклад о работе за 2016 год Экономика

Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. Работа уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области в 2016 году осуществлялась по трем основным направлениям — формирование благоприятной атмосферы для ведения бизнеса, реагирование на поступающие обращения, а также принятие мер по системным проблемам. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Карим Кузахметов, выступая с докладом на 42-й очередной сессии Заксобрания региона во вторник, 28 марта.

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«В рамках формирования благоприятной среды уполномоченным велся мониторинг исполнения муниципальных и государственных контрактов в регионе. По результатам обращений было выявлено, что существует проблема невыплат по государственным и муниципальным контрактам. На определенный период времени данная цифра составляла 300 млн. [рублей]», — сказал он, отметив, что у омбудсмена нет прямых полномочий влиять на решение такого рода вопросов.

Карим Кузахметов добавил, что информация была доведена до органов исполнительной власти, и по результатам принятых мер значительная часть долгов выплачена.

«Далее. Уполномоченным была проведена аналитическая работа в части действия нормативного акта правительства Пензенской области о выкупе земельных участков под капитальными объектами. Было выявлено в результате аналитики, что данное постановление достаточно негативно влияет на предпринимательское сообщество и [...] бюджеты муниципальных образований. Данная аналитика также была доведена до органов исполнительной власти. И губернатором [Иваном Белозерцевым] было принято решение о наложении моратория на данный нормативный акт. На сегодняшний день ведется активная работа по информированию предпринимателей о действии данного моратория», — отметил уполномоченный.

Кроме того, по словам Карима Кузахметова, одним из значимых результатов работы можно считать создание региональной ассоциации сельхозтоваропроизводителей, которой была оказана поддержка на этапе формирования программы деятельности и уставных документов.

«Эти документы были доведены до предпринимательского сообщества. Инициатива была поддержана губернатором, и на сегодняшний день ассоциация является одним из самых активных объединений в регионе, уже сейчас показывает результаты своей работы», — подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Также он кратко остановился на работе с обращениями предпринимателей.

«Хотелось бы отметить и сказать немного о специальных полномочиях — это участие в судах и привлечение к административной ответственности. Уполномоченный активно участвует в судебных заседаниях, в арбитражных процессах как заявитель и как третье лицо. Также даются заключения в суды общей юрисдикции. К сожалению, у уполномоченного нет возможности участвовать в судах общей юрисдикции», — отметил Карим Кузахметов.

Помимо этого, он упомянул о таком специальном полномочии, как привлечение к административной ответственности.

«Было составлено пять протоколов в течение года на государственных служащих. Хотел бы отметить особую роль прокуратуры в данном случае, потому что была сформирована положительная практика при применении данной нормы. И на сегодняшний день наш регион является одним из пилотных регионов, кто применил эту норму на практике», — сказал докладчик.

Говоря о системных вопросах, уполномоченный предложил ввести в некоторые статьи кодекса Пензенской области об административных правонарушениях такую меру ответственности, как предупреждение, поскольку многие недочеты могут устраняться моментально.

Кроме того, Карим Кузахметов прокомментировал меры по упорядочению киосков и павильонов в Пензе.

«Хотел бы обратиться к органам власти, которые занимаются формированием нормативной базы в части регулирования нестационарных торговых объектов, с предложением использовать в своей работе рекомендации министерства промышленности и торговли [России], которые наверняка на своей практике могли бы снять остроту всего этого вопроса», — резюмировал он.