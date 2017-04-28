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Губернатор поручил проработать вопрос об открытии в Китае пензенского торгового дома

13:11 | 28.04.2017 | Экономика

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Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев дал поручение подчиненным проработать вопрос об открытии в Китае пензенского торгового дома.

Губернатор поручил проработать вопрос об открытии в Китае пензенского торгового дома

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам главы региона, на данном этапе предстоит оценить потенциальный эффект от реализации этой инициативы.

Иван Белозерцев напомнил, что Пензенскую область и КНР связывают партнерские отношения.

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«Осенью 2016 года наша делегация посетила Китайскую Народную Республику. […] В ходе этого визита были достигнуты договоренности о поставках пензенской продукции в эту страну и локализации в Пензенской области совместно с китайской компанией Naton высокотехнологичного производства медицинских изделий», — сказал губернатор, выступая с отчетом на 43-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 28 апреля.

Он добавил, что еще один инвестпроект находится в стадии обсуждения.
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