Губернатор положительно оценил прошедший в Пензе форум предпринимателей Экономика

Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев положительно оценил содержательную часть форума предпринимателей «Время новых возможностей», состоявшегося в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова на минувшей неделе.

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«Хорошее содержательное мероприятие, где представители власти и бизнеса смогли обсудить рабочие проблемы», — отметил он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 29 мая.

По словам главы региона, прошедшее мероприятие еще раз показало, что не бизнес должен искать поддержки у власти, а сама власть должна идти навстречу бизнесу.

«Надо менять наше сознание, особенно в муниципальных образованиях», — добавил Иван Белозерцев.