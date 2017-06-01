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Пензенская делегация во главе с губернатором начала работу на ПМЭФ

09:41 | 01.06.2017 | Экономика

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Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым, начала работу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017), который стартовал в четверг, 1 июня.

Пензенская делегация во главе с губернатором начала работу на ПМЭФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Регион на форуме также представляют заместитель председателя правительства региона Андрей Лузгин и директор представительства правительства Пензенской области при правительстве РФ Андрей Саморуков.

В рамках форума планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве со стратегическими партнерами, среди которых — АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу», ООО «Этно-деревня» и компания «Яндекс».

Кроме того, Иван Белозерцев проведет серию переговоров и деловых встреч с руководителями компаний, заинтересованных в реализации инвестиционных проектов на территории Пензенской области.

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Во второй день форума, 2 июня, глава региона примет участие в обсуждении вопросов социально-экономического развития России на пленарном заседании под председательством президента России Владимира Путина и традиционном деловом завтраке Сбербанка, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года. С 2006 года он проходит под патронатом президента РФ.

Форум стал одной из ведущих мировых площадок для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

В 2016 году ПМЭФ собрал более 12 тыс. участников из 133 стран, среди которых — главы государств и правительств развивающихся стран, руководители крупнейших компаний, а также мировые эксперты из числа представителей науки, СМИ и гражданского общества.

В 2017 году программа форума предусматривает деловые завтраки, заседания, дискуссии, панельные сессии и круглые столы.

Ожидается, что участие в его работе примет президент РФ Владимир Путин (Vladimir Putin), который проведет ряд встреч с представителями зарубежных государств, а также пообщается с российскими и иностранными бизнесменами.

Также предполагается участие в ПМЭФ премьер-министра Индии Нарендры Моди (Narendra Modi), федерального канцлера Австрии Кристиана Керна (Christian Kern), президента Молдавии Игоря Додона (Igor Dodon), а также генсека ООН Антонио Гутерреша (Antonio Manuel de Oliveira Guterres).
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