Губернатор поручил отремонтировать общежитие колледжа искусств и губернский лицей до осени
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Пенза, 17 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал отремонтировать общежитие колледжа искусств и губернский лицей, средства на которые выделены в рамках благотворительной программы АО «Транснефть – Дружба», до 1 сентября.
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«В ближайшее время будет перечислен аванс на ремонт двух объектов — это ремонт общежития пензенского колледжа искусств и губернского лицея. После согласования проектно-сметной документации начнется финансирование работ по ремонту пензенского колледжа информационных технологий и областной станции юных техников. Мы должны сделать все, чтобы провести ремонт до начала учебного года, то есть до 1 сентября», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 17 июля.
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Он призвал разработать необходимую проектно-сметную документацию в кратчайшие сроки.
Также Иван Белозерцев поинтересовался, почему торги по определению подрядной организации, которая займется работами, не были проведены заблаговременно.
«Мы могли бы заложить эти деньги в бюджете, изыскать возможность, еще в мае, марте, апреле, […] найти подрядные организации и выйти на ремонт этих объектов, а деньги бы они восстановили», — сказал губернатор.
Он поручил зампреду правительства региона Олегу Ягову вместе с министром финансов Пензенской области Любовью Финогеевой проработать данный вопрос.
Акционерное общество «Транснефть – Дружба» является дочерним обществом ПАО «Транснефть», эксплуатирующего российский отрезок нефтепроводной магистрали «Дружба».
В 2016 году в состав компании вошли объекты системы магистральных нефтепродуктопроводов, которые соединяют крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Самарской области с районами потребления горючего.
Производственные объекты АО «Транснефть – Дружба» расположены в 11 российских регионах, в том числе в Пензенской области.