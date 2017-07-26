В Пензе оценят возможность размещения вертолетной площадки в Заре Экономика

Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Градостроительное обоснование и дорожная карта по строительству вертолетной площадки в микрорайоне Заря будут подготовлены в Пензе. Такое решение принято по итогам совещания, состоявшегося в департаменте градостроительства и архитектуры региона в среду, 26 июля.

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Помимо сотрудников ведомства, в нем приняли участие представители облправительства, мэрии и «Корпорации развития Пензенской области».

Как пояснил ИА «PenzaNews» и.о. начальника отдела стратегического развития, инвестиций и инноваций управления экономического развития администрации Пензы Радик Яваев, построить вертолетную площадку у спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена», как это планировалось раньше, не представляется возможным.

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«Для размещения таких объектов очень много требований, в том числе по линиям электропередач и жилой застройке», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с пензенским аэропортом для согласования воздушных путей.

«Но это уже второй вопрос. Сейчас нам главное — определиться с площадкой. Если будет составлено соответствующее градостроительное предложение, обоснование по возможности размещения в микрорайоне Заря, то дальше будем уже более предметно работать по этому направлению», — сказал Радик Яваев.