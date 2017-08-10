Уголовное дело мешает нормальной работе «Бековского сахарного завода» — адвокат Экономика

Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Уголовное дело, возбужденное по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации», негативно сказывается на работе ООО «Бековский сахарный завод», функционирующего в Пензенской области. Об этом сообщил адвокат, профессор кафедры «Правосудие» Пензенского государственного университета, кандидат юридических наук Борис Алейников.

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«Несомненно, это вносит сумятицу. Несомненно, вносит какой-то раздрай, нервозность, недоверие», — сказал кандидат юридических наук в ходе пресс-конференции, состоявшейся в филиале «Алейников и партнеры» межрегиональной коллегии адвокатов Москвы в четверг, 10 августа.

Он добавил, что произошедшее стало шоком для многих жителей рабочего поселка Беково.

«У нас, к сожалению, у старшего поколения особенно, остались представления от наших старых времен — когда приехали следователи, значит, сегодня могут посадить», — отметил Борис Алейников.

По его словам, и сам факт возбуждения уголовного дела, и проводимые в рамках этого мероприятия не могут не сказываться на деятельности предприятия.

«Такая нервозность и дестабилизация идет, что она мешает работать», — пояснил адвокат.

Отвечая на вопрос о том, как сложившаяся ситуация отразится на одном из учредителей ООО «Бековский сахарный завод» Борисе Кулагине, который является действующим депутатом Законодательного собрания Пензенской области и вновь будет участвовать в выборах в региональный парламент от партии «Единая Россия» в сентябре 2017 года, Борис Алейников подчеркнул, что в Бековском районе избиратели его хорошо знают.

«Думаю, что [на] подавляющее большинство избирателей не повлияет», — предположил адвокат.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело было возбуждено в начале августа 2017 года. По данным следствия, руководство ООО «Бековский сахарный завод» уклонилось от уплаты налога на прибыль организаций за 2013 и 2014 годы на сумму более 165 млн. рублей.

10 августа адвокат Борис Алейников заявил, что предприятие уплатило в бюджетную систему РФ более 210 млн. рублей — с учетом пени и штрафов — еще до открытия дела, поэтому по факту его возбуждения планируется подать жалобу в суд.

Денежные средства завод рассчитывает вернуть, оспорив решение налоговой инспекции, которым юрлицо было признано виновным в получении необоснованной налоговой выгоды.