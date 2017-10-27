Угроза банкротства СМУП «Пензалифт» небольшая — Андрей Шевченко Экономика

Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства Андрей Шевченко оценил вероятность банкротства СМУП «Пензалифт» как невысокую.

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«Угроза есть, но она небольшая. Мы должны из этой ситуации выйти», — сказал он в ходе 38-й очередной сессии Пензенской городской думы в пятницу, 27 октября.

По словам Андрея Шевченко, сложившаяся за последние примерно 1,5 года ситуация не мешает предприятию осуществлять деятельность на прежнем уровне.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в начале октября мэр Виктор Кувайцев поручил финансовому и правовому управлениям проанализировать финансово-хозяйственную деятельность МУП «Пензалифт». Проверка показала, что дебиторская задолженность предприятия достигла примерно 100 млн. рублей.

В связи с этим Виктор Кувайцев не исключил, что руководство «Пензалифта» целенаправленно вело предприятие к банкротству.

10 октября директором СМУПа была назначена Марина Литвинова, которая сменила на этому посту Виктора Воробьева.

По данным мэрии, к настоящему времени сформирован план мероприятий по оптимизации структуры управления предприятием.