Срок конкурсного производства в отношении МУП «ППП» продлен до апреля 2018 года Экономика

Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области определил продлить срок конкурсного производства в отношении МУП «Пассажирские перевозки города Пензы» еще на шесть месяцев.

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С соответствующим ходатайством ранее обратился конкурсный управляющий Василий Батраков.

«6 октября 2017 года в Арбитражный суд Пензенской области от конкурсного управляющего поступил отчет о результатах проведения конкурсного производства, протокол собрания кредиторов от 29 сентября. Сформирован реестр требований кредиторов. Утверждены положения о порядке, условиях и сроках продажи имущества должника. Произведено частичное взыскание в судебном порядке дебиторской задолженности», — говорится в материалах дела.

В них отмечается, что продолжается работа по взысканию задолженности с дебиторов, формирование конкурсной массы, а также реализация имущества должника.

Рассмотрев представленные конкурсным управляющим материалы, суд счел необходимым продлить срок конкурсного производства в отношении должника до 28 апреля 2018 года.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», определением Арбитражного суда Пензенской области от 28 мая 2014 года в отношении МУП «Пассажирские перевозки города Пензы» была введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Флит Гаффанов.

Решением того же суда от 22 октября 2014 года предприятие «ППП» было признано несостоятельным (банкротом). В отношении него была открыта процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев, которую неоднократно продляли. Конкурсным управляющим суд утвердил члена НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» Флита Гаффанова.

Однако определением от 17 ноября 2016 года в этом качестве был утвержден Василий Батраков.

Основанием для отстранения предыдущего конкурсного управляющего стала его связь с конкурсным кредитором Олегом Фоминым, поскольку тот одновременно являлся единоличным исполнительным органом ассоциации «СРО АУ «Лига».