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В Пензенской области проанализируют исполнение соглашений об увеличении зарплат

09:42 | 13.11.2017 | Экономика

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Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил сотрудникам профильных министерств проанализировать, каким образом исполняются условия соглашений между правительством Пензенской области и рядом предприятий о повышении зарплат работникам.

В Пензенской области проанализируют исполнение соглашений об увеличении зарплат

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я посмотрел информацию министра финансов, которая направлена в мой адрес, об итогах исполнения бюджета Пензенской области за 10 месяцев этого года. Я вижу, что налог на доходы физических лиц вырос почти на 4% — на 3,8%. До конца года он еще вырастет», — отметил глава региона в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 13 ноября.

Иван Белозерцев добавил, что заключение подобных соглашений дает заметные результаты.

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«В целом хорошая тема, хороший проект. Давайте мы поактивнее будем работать, проанализируем по каждому предприятию, насколько они подняли зарплату своим работникам за 2017 год. […] У кого хорошие темпы работы, но они «прижимают» заработную плату, с ними должны разговаривать и подвергать их критике», — сказал губернатор.

Он также призвал выяснить, какие пожелания есть у руководителей предприятий, подписавших соглашения с правительством региона, и при необходимости вынести их на обсуждение в ходе очередного заседания областной ассоциации промышленников.

Еще одно поручение Ивана Белозерцева касалось подписания новых соглашений об увеличении зарплат на 2018 год.
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