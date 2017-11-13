В Пензенской области проанализируют исполнение соглашений об увеличении зарплат Экономика

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил сотрудникам профильных министерств проанализировать, каким образом исполняются условия соглашений между правительством Пензенской области и рядом предприятий о повышении зарплат работникам.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я посмотрел информацию министра финансов, которая направлена в мой адрес, об итогах исполнения бюджета Пензенской области за 10 месяцев этого года. Я вижу, что налог на доходы физических лиц вырос почти на 4% — на 3,8%. До конца года он еще вырастет», — отметил глава региона в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 13 ноября.

Иван Белозерцев добавил, что заключение подобных соглашений дает заметные результаты.

Читайте также

В Пензе активизируют подписание соглашений о повышении зарплат работникам

«В целом хорошая тема, хороший проект. Давайте мы поактивнее будем работать, проанализируем по каждому предприятию, насколько они подняли зарплату своим работникам за 2017 год. […] У кого хорошие темпы работы, но они «прижимают» заработную плату, с ними должны разговаривать и подвергать их критике», — сказал губернатор.

Он также призвал выяснить, какие пожелания есть у руководителей предприятий, подписавших соглашения с правительством региона, и при необходимости вынести их на обсуждение в ходе очередного заседания областной ассоциации промышленников.

Еще одно поручение Ивана Белозерцева касалось подписания новых соглашений об увеличении зарплат на 2018 год.