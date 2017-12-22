Александр Арбатский намерен сложить полномочия временного управляющего «Пензастроя» Экономика

Пенза, 22 декабря 2017. PenzaNews. Временный управляющий ОАО «Пензастрой» Александр Арбатский обратился в Арбитражный суд Пензенской с заявлением об освобождении от возложенных на него обязанностей по делу о признании открытого акционерного общества несостоятельным (банкротом).

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Суд принял его к производству. Заседание, на котором будет рассмотрено заявление временного управляющего, назначено на предстоящий понедельник, 25 декабря.

Ассоциации СРО «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих» необходимо представить в суд кандидатуру нового управляющего для утверждения.

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В Пензе дольщики выйдут на митинг в составе «Бездомного полка»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», определением Арбитражного суда Пензенской области от 18 октября 2017 года в отношении ОАО «Пензастрой» введена процедура наблюдения. С соответствующим требованием обратился АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО).

Временным управляющим был утвержден член ассоциации СРО «МЦПУ» Александр Арбатский.

Судебное заседание, на котором дело о банкротстве будет рассмотрено по существу, состоится 16 апреля 2018 года.

По факту нарушения прав дольщиков, вложивших денежные средства в объекты «Пензастроя», возбуждено четыре уголовных дела по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Одно из них касается дома на улице Ново-Казанской, еще три — долгостроев по улицам Пушкина/Ключевая, 8 Марта и Рахманинова.

24 декабря дольщики «Пензастроя» намерены выйти на митинг в составе так называемого «Бездомного полка».