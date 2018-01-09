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Иван Белозерцев поставил задачи перед пензенским Минпромом на 2018 год

11:38 | 09.01.2018 | Экономика

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Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев обозначил ключевые задачи по развитию промышленности, на решение которых, по его мнению, должны быть направлены основные усилия чиновников Минпрома Пензенской области.

Иван Белозерцев поставил задачи перед пензенским Минпромом на 2018 год

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Должен быть реестр предприятий, которые в 2018 году будут перевооружаться, которые будут открывать новые линии, которые будут закупать новое оборудование, которые нуждаются в помощи правительства Пензенской области», — сказал он в ходе оперативного совещания во вторник, 9 января.

Также, по словам губернатора, необходимо составить перечень предприятий, которые хотели бы воспользоваться возможностями регионального фонда развития промышленности.

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Кроме того, Иван Белозерцев напомнил о своем поручении подготовить новые соглашения с руководителями пензенских предприятий о повышении зарплат и продлить действие ранее заключенных.

«Мы видим, что многие предприятия очень эффективно сработали в 2017 году, особенно это касается предприятий военно-промышленного комплекса. Средняя заработная плата там доходит уже до 35–38 тыс. рублей, и они могут больше увеличить. Давайте с ними работать», — призвал губернатор главу регионального Минпрома Михаила Торгашина.

Он также потребовал уделить особое внимание проблеме выплаты зарплат в конвертах.

Другой важной задачей Иван Белозерцев назвал содействие в экспорте пензенской продукции. С этой целью он дал поручение выяснить, какая работа уже ведется в данном направлении и какого рода поддержка нужна местным производителям.
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