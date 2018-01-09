Иван Белозерцев поставил задачи перед пензенским Минпромом на 2018 год Экономика

Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев обозначил ключевые задачи по развитию промышленности, на решение которых, по его мнению, должны быть направлены основные усилия чиновников Минпрома Пензенской области.

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«Должен быть реестр предприятий, которые в 2018 году будут перевооружаться, которые будут открывать новые линии, которые будут закупать новое оборудование, которые нуждаются в помощи правительства Пензенской области», — сказал он в ходе оперативного совещания во вторник, 9 января.

Также, по словам губернатора, необходимо составить перечень предприятий, которые хотели бы воспользоваться возможностями регионального фонда развития промышленности.

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Кроме того, Иван Белозерцев напомнил о своем поручении подготовить новые соглашения с руководителями пензенских предприятий о повышении зарплат и продлить действие ранее заключенных.

«Мы видим, что многие предприятия очень эффективно сработали в 2017 году, особенно это касается предприятий военно-промышленного комплекса. Средняя заработная плата там доходит уже до 35–38 тыс. рублей, и они могут больше увеличить. Давайте с ними работать», — призвал губернатор главу регионального Минпрома Михаила Торгашина.

Он также потребовал уделить особое внимание проблеме выплаты зарплат в конвертах.

Другой важной задачей Иван Белозерцев назвал содействие в экспорте пензенской продукции. С этой целью он дал поручение выяснить, какая работа уже ведется в данном направлении и какого рода поддержка нужна местным производителям.