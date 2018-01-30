В бюджете региона заложили средства на ремонт больниц Пензы и «тревожные кнопки» в школах Экономика

Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области поддержали внесение изменений в бюджет региона на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов, предусматривающих, в частности, выделение денежных средств на ремонт отдельных учреждений здравоохранения и обеспечение работы «тревожных кнопок» в школах и детсадах.

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Представляя соответствующий законопроект на 5-й внеочередной сессии 30 января, министр финансов региона Любовь Финогеева пояснила, что изменения предлагаются с целью уточнения расходов на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января 2018 года, уточнения налоговых и неналоговых поступлений, а также приведения параметров госдолга в соответствие с условиями заключенных с Минфином РФ допсоглашений о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам.

«Кроме того, в доходы бюджета включаются межбюджетные трансферты, распределенные федеральными нормативными актами за указанный период в сумме 319 млн. рублей, которые идут на финансирование соответствующих расходных обязательств», — добавила она.

Любовь Финогеева уточнила, что в части налоговых и неналоговых доходов первоначально запланированные поступления 2017 года уменьшаются на 382 млн. рублей, так как по налогу на прибыль реальные темпы поступления в декабре уменьшились.

«По кредиторской задолженности включается 818,6 млн. рублей на погашение задолженности областных получателей перед всеми категориями кредиторов», — отметила глава регионального Минфина.

Она пояснила, что по дорожному фонду расходы увеличиваются на 520 млн. рублей, из которых 396 млн. рублей — это кредиторская задолженность за выполненные работы, 41 млн. рублей — увеличение объемов финансирования в связи с фактическим превышением поступления целевых налогов над запланированным уровнем и 82,5 млн. рублей — ассигнования, по которым не были взяты бюджетные обязательства.

«Кроме того, для обеспечения финансирования значимых объектов включаются расходы на 116 млн. рублей и направляются на финансирование капитального ремонта отдельных учреждений здравоохранения. Это офтальмологическая больница — 54,4 млн. рублей, клиническая больница №6 — 14,8 млн. рублей, городская поликлиника №14 — 11,4 млн. рублей, областная психиатрическая больница — 7,5 млн. рублей», — сказала министр.

Любовь Финогеева добавила, что также муниципалитетам выделяется целевая дотация на обеспечение безопасности образовательных организаций — с целью установки и дальнейшего сопровождения «тревожных кнопок» в детсадах, школах и учреждениях дополнительного образования.

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«В связи с тем, что дополнительные соглашения о проведении реструктуризации заключены и в них утвердился уровень государственного долга в целом Пензенской области, в том числе по коммерческим заимствованиям, мы приводим параметры долговых обязательств в соответствие с этими предельными уровнями. 61% — это общий уровень долга, в том числе 33% — по коммерческим заимствованиям на 1 января 2019 года. Кроме того, вносится лимит привлечения погашения краткосрочных казначейских кредитов — 2,5 млрд. рублей для обеспечения покрытия кассовых разрывов, возникающих по ходу исполнения бюджета», — пояснила министр.

Она уточнила, что с учетом вносимых изменений на 2018 год доходы бюджета составят 53,5 млрд. рублей, расходы — 54,2 млрд. рублей, дефицит — 685 млн. рублей.

«В 2019 году доходы — 44,9 млрд. рублей, расходы — 44,9 млрд., профицит 39,6 млн. рублей. В 2020 году доходы составят 47 млрд. рублей, расходы — 47,2 млрд. рублей, профицит 40,6 млн. рублей», — сказала Любовь Финогеева.

В итоге проект закона был принят большинством голосов: «за» проголосовали 29 депутатов, двое воздержались.